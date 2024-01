Alessandro Florenzi ha parlato dello scudetto, rivolgendosi a Inter e Juve come principali candidate: le sue parole

In collegamento a Sport Mediaset, Alessandro Florenzi si toglie il cappello davanti a Inter e Juve, lanciando le due avversarie allo scudetto, alle spese del suo Milan.

SCUDETTO – «Innanzitutto bisogna fare i complimenti a Juventus e Inter per questo percorso quasi netto. Noi facciamo il nostro percorso e verso marzo-aprile vedremo a che punto saremo. Se piaceva anche a me, come a Pioli, il nascondino? Sì, anche se mi piaceva di più giocare a pallone…»

