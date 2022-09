A Radio Mattino, Focolari rilascia una dichiarazione sulla sfida tra Inter e Roma, ecco cosa dice il giornalista.

Sono queste le parole a Radio Mattino di Furio Focolari sul match tra pochi giorni tra Inter e Roma: “Zaccagni e Zaniolo non sono stati convocati per lo stesso motivo. Mancini vuole quello che hanno dato ieri sera, e alcuni ne sono stati esempio, come Acerbi, Cristante…hanno dato l’anima. Chi perde la partita tra Inter e Roma va nei guai. L’Inter di più. Diciamo che un pari va bene alla Roma ma non all’Inter.“

Francesco Acerbi

Gianfelice Facchetti a TMW parla così: “L’Inter negli anni ha dimostrato di avere un ottimo settore giovanile. Contro l’Inghilterra c’erano tre giocatori cresciuti nel vivaio nerazzurro, ovvero Bonucci, Dimarco e Gnonto. Ora come ora si vuole il giocatore giovane ma pronto, mentre serve una procedura più graduale.“

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG