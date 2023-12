Fofana Juve: il centrocampista esce allo scoperto. Ha confessato questo sul suo futuro, ecco le sue dichiarazioni

Il calciomercato Juve ha posato gli occhi anche su Fofana per rinforzare il proprio centrocampo. Contratto in scadenza nel 2025 per il francese, che interesse anche a Psg e Manchester United oltre a Nottingham Forest e Fulham.

Fofana, però, è uscito allo scoperto per quanto riguarda il suo futuro: «Per ora, l’anno prossimo, se tutto va bene, sarò un giocatore del Monaco» ha dichiarato il giocatore.

