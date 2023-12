Barcellona escluso dalla prossima edizione della Champions League? Ceferin al lavoro per farla pagare ai blaugrana

Come riporta Tuttosport nella sua edizione online, l’UEFA ha intenzione di farla pagare al Barcellona per il suo ruolo di primo piano nella creazione della nuova Superlega. Esclusione dalla Champions per due o tre anni a causa dei bilanci, ma in molti pensano sia solo una mossa per escludere una delle principali ideatrici della competizione dei ribelli.

In Catalogna ora temono, perchè sanno benissimo come questo tipo di indagine sia aleatoria e i meandri dei bilanci possano essere tirati per la giacchetta a seconda delle dinamiche prese in esame. E viene poi da pensare al come PSG e City abbiano abilmente scavalcato i paletti imposti dal FFP.

