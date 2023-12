Allegri pazzo di Yildiz, rivelazione sulla stima del tecnico nei confronti del giocatore turco: ecco qual è l’ultima idea

Come spiega la Gazzetta dello Sport, ben poche volte è capitato nel recente passato di vedere Allegri spendere così tante belle parole come ha fatto per Kenan Yildiz, ormai sempre più al centro dei progetti di questa Juventus.

Senza Champions, però, vien da pensare che lo spazio per il turco possa ridursi, ma Max starebbe pensando ad una nuova idea per farlo giocare più spesso. Si tratta di un piccolo cambio modulo, che potrebbe variare dal 3-4-3 al 3-4-2-1 o in alternativa 3-4-1-2 con l’ex Bayern dietro la punta.

