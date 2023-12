Phillips Juve, Allegri ribadisce il proprio no all’arrivo del giocatore inglese: preferisce un altro nome per il centrocampo

Come riferisce Sky Sport, la Juve continua a cercare un giocatore a centrocampo in vista di gennaio. La pista più semplice è quella che porta a Kalvin Phillips, ma Allegri avrebbe detto no al suo acquisto, preferendo un altro tipo di centrocampista.

Si parla di Pierre-Emile Hojbjerg, anche lui in rotta con il suo club e in uscita già a gennaio. Il Tottenham, si dice, avrebbe aperto al prestito con obbligo di riscatto.

The post Phillips Juve, Allegri ribadisce il no: preferisce un altro nome a centrocampo appeared first on Juventus News 24.

