Milan e Fondazione Milan continuano a promuovere iniziative in supporto alla popolazione romagnola colpita dall’alluvione in primavera

Da sempre attenti alle principali tematiche sociali e alle situazioni di emergenza in Italia e in tutto il mondo, AC Milan e Fondazione Milan continuano a promuovere iniziative concrete in supporto alla popolazione romagnola colpita dall’alluvione della scorsa primavera.

In questo senso, si è tenuta questo pomeriggio la cerimonia di riapertura del centro sportivo dell’AC Solarolo, associazione sportiva dilettantistica in provincia di Ravenna che conta circa 100 tesserati tra cui 80 ragazzi del Settore Giovanile. Una riapertura resa possibile grazie alla collaborazione tra AC Milan e AC Monza, con l’attivazione di Fondazione Milan, che insieme hanno contribuito al ripristino di un campo di allenamento e un campo da gioco danneggiati dall’alluvione.

In occasione della prima edizione del Trofeo Silvio Berlusconi, infatti, i due club hanno messo all’asta le maglie utilizzate dai propri calciatori, decorate da una patch speciale, e devoluto il ricavato a Fondazione Milan, che lo ha a propria volta destinato al progetto di ripristino del centro sportivo. A celebrare questo nuovo “taglio del nastro” sono stati il Segretario Generale di Fondazione Milan Rocco Giorgianni, il Direttore Marketing di AC Monza Francesco Bevilacqua, il Presidente di AC Solarolo Marco Mengozzi e il Sindaco di Solarolo Stefano Briccolani.

The post Fondazione Milan: l’iniziativa per l’Emilia insieme al Monza appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG