L’estate è un periodo cruciale per i club di serie A e non solo;sono soprattutto i primi momenti in cui le nuove metodologie di lavoro degli allenatori iniziano a prendere forma. Per il Milan questi giorni rappresentano una fase fondamentale della preparazione sotto la guida vigile del nuovo tecnico portoghese Paulo Fonseca. In questo contesto carico di aspettative Milanello, il centro sportivo dei rossoneri, diventa l’epicentro di un lavoro minuzioso che mira a rafforzare sia la fase difensiva sia quella offensiva della squadra nonostante la mancanza dei giocatori impegnati con le nazionali e l’attesa di nuovi acquisti.

Innovazioni tecnologiche e tattiche

Fonseca ha introdotto diverse innovazioni nella routine di allenamento evidenziando sin da subito il proprio stile e approccio metodologico. La prima doppia seduta della stagione ha visto alternarsi lavori orientati alla forza fisica durante la mattinata ad esercitazioni più tattiche nel pomeriggio, con particolare attenzione alla fase difensiva. Questa focalizzazione deriva dalla necessità di migliorare il rendimento della difesa milanista che nella scorsa stagione ha subito ben 49 gol in Serie A. Non meno importante, la componente tecnologica ha avuto un suo utile spazio : l’utilizzo di un drone per le riprese degli allenamenti rappresenta un’innovazione peculiare diretta a migliorare l’analisi delle prestazioni e degli schemi di gioco.

Centro sportivo Milanello

Blindare Milanello

Un aspetto particolarmente curioso dei nuovi metodi introdotti da Paulo Fonseca è l’attenzione alla privacy e alla concentrazione. Grazie alla sollecitazione di Zlatan Ibrahimovic, da sempre una figura senz’altro carismatica e influente , il Milan ha deciso di schermare i campi di allenamento di Milanello con dei teloni al fine di proteggere le sedute dagli sguardi indiscreti. Operai sono stati impegnati nell’installazione di impalcature intorno e tra i vari campi a andare a sottolineare l’ importanza che viene data alla riservatezza del lavoro svolto; elemento visto come cruciale nella preparazione della nuova stagione.

Conclusioni e aspettative future

L’avvio della nuova stagione sotto la guida tecnica di Fonseca si sta caratterizzando per un rigoroso approccio che mescola tecnologia e tattica; un dualismo che potrebbe tradursi in un significativo salto di qualità per i rossoneri. L’obiettivo del tecnico portoghese sembra chiaro: rafforzare il Milan sotto ogni aspetto, dalla fisicità alla strategia in campo, passando per un lavoro mentale sui giocatori e sulla loro capacità di approcciare la partita in modo proattivo. Le premesse, supportate da una gestione innovativa degli allenamenti e dall’attenzione per i dettagli, suggeriscono un futuro promettente per il Milan che in questa stagione è chiamato a riconquistare quella competitività che i tifosi chiedono a gran voce.

