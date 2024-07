La strategia di rafforzamento del Milan per la prossima stagione sembra delinearsi sempre più chiaramente, seguendo le indicazioni fornite dall’allenatore Paulo Fonseca. L’obiettivo primario rimane l’acquisizione di un centravanti capace di portare in dote un buon numero di reti ma non meno importante è ritenuta la necessità di rafforzare la difesa soprattutto dopo una stagione in cui i gol subiti sono stati davvero troppi. Un dato, questo, che ha frenato le ambizioni della squadra rossoneradi ritornare ai vertici del calcio italiano ed europeo. Fonseca, che nell’ultima stagione è riuscito a migliorare la solidità difensiva del Lille, è ora chiamato a replicare tale lavoro con il Milan, affrontando l’enorme sfida con determinazione e strategia.

Forza e muscoli: un nuovo baluardo a centrocampo

Il nome che emerge con forza per il centrocampo del Milan è quello di Youssouf Fofana, il mediano del Monaco che potrebbe far guadagnare a squadra non solo in termini di fisicità ma anche in qualità di gioco. Con un fisico imponente, 185 centimetri per quasi 80 chilogrammi, Fofana si contraddistingue per la sua abilità nell’ interrompere le azioni avversarie agendo da vero e proprio frangiflutti davanti alla difesa capace anche di recuperare il pallone per rilanciare l’azione. A differenza di Bennacer il giocatore porterebbe da subito delle qualità prettamente difensive utilissime al Milan pur non trascurando la fase offensiva grazie alla sua capacità di pressing e accelerazione palla al piede. Le sue statistiche dell’ultimo anno con il Monaco parlano chiaro: 4 gol e 4 assist in 36 partite a dimostrazione della sua versatilità sul rettangolo verde.

Zlatan Ibrahimovic e Giorgio Furlani

Inserimenti e dinamiche di gioco: le implicazioni per la squadra

L’arrivo di Fofana in rossonero potrebbe rivoluzionare l’equilibrio e gli schemi di gioco attuali fornendo nuove opportunità offensive a giocatori come Reijnders e Loftus-Cheek. Reijnders potrebbe beneficiare maggiormente della presenza di Fofana liberandosi di alcune responsabilità difensive e dedicandosi più assiduamente alla fase di impostazione del gioco. Questo cambiamento potrebbe tradursi in una maggiore efficacia sotto porta per l’olandese che la scorsa stagione ha trovato la via del gol solo quattro volte. Loftus-Cheek, invece, avrebbe la possibilità di esprimersi al meglio nelle vicinanze dell’area avversaria sfruttando lo spazio creato proprio da Fofana per orchestrare l’attacco milanista.

La fisicità e l’esperienza di Fofana, provate tanto in club quanto in nazionale, lo rendono una scelta ponderata per il Milan che cerca di imporsi nuovamente in Italia e in Europa. La sua voglia di trasferirsi in Serie A sembra fare del giocatore francese l’obiettivo principale del mercato estivo rossonero ponendo cosi le basi per una trattativa che, visto l’interesse del giocatore, potrebbe concludersi positivamente.

Le sfide che attendono il Milan nella nuova stagione sono numerose ma strutturando una squadra robusta e competitiva, a partire da acquisti mirati come quello del francese, la strada verso il successo sembra delinearsi sempre più chiaramente. La gestione di questa trattativa di mercato sarà determinante per le ambizioni future del club che dai tempi del duo Tonali-Kessiè non possiede un efficace schermo davanti alla difesa utile a proteggerla e si sa che le eventuali vittorie future partono proprio dalla solidità difensiva.

