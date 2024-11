Tre mosse, tre “semplici” mosse per cambiare il Milan. Ecco le idee che hanno portato Fonseca a “rinnovare” l’identità dei rossoneri.

Nella notte madrilena, vibrante e carica di emozioni, il Milan ha sorpreso il mondo del calcio con una prestazione memorabile, battendo per 3 a 1 il Real Madrid, detentore del titolo di Champions League, nel suo fortino del Santiago Bernabéu.

Una vittoria che porta la firma indiscussa di Paulo Fonseca, l’allenatore che ha guidato i rossoneri a un trionfo storico, forse un punto di svolta per la stagione della squadra milanese. Il portoghese ha varato tre mosse che hanno cambiato il senso, o quantomeno possono farlo, il senso della stagione del Milan.

A Cagliari per confermarsi

A Cagliari il Milan deve confermarsi, questo l’obiettivo primario in vista del ritorno in scena in campionato dei rossoneri. L’entusiasmo è una componente fondamentale nel mondo dello sport, e il Milan, alla vigilia del confronto con il Cagliari, sembra cavalcarlo a pieno. L’attuale situazione vede la squadra milanese galvanizzata dall’ultimo incontro disputato a Madrid, dove l’allenatore Fonseca ha potuto raccogliere nuove certezze per il prosieguo della stagione. Il mister ha “cambiato” il Milan in tre mosse, semplici ma al contempo efficaci. In Sardegna sarà l’occasione per apprezzarne gli effetti e, si spera, i benefici.

Le tre mosse vincenti di Fonseca

Il successo del Milan in terra spagnola non è stato casuale, ma il risultato di scelte precise e di una strategia ben delineata da Fonseca. A partire dal mantenimento del controllo personale, l’allenatore ha dimostrato una forte resilienza alle critiche, perseverando nelle proprie convinzioni e apportando le necessarie correzioni. Questa capacità di rimanere fermo sulle proprie posizioni, correggendo il tiro dove necessario, è un chiaro indicatore della sua qualità come allenatore. Sul piano del gioco, Fonseca ha netto vinto il duello tattico contro Carlo Ancelotti, tecnico del Real Madrid, dimostrando una superiore capacità di lettura e adattamento durante la partita. Questa vittoria tattica, unita a una rinascita mentale e alla gestione eccellente del gruppo, ha caratterizzato la preparazione e l’atteggiamento del Milan in questo incontro cruciale. Tra le mosse azzeccate da Fonseca, emerge la gestione di Rafael Leão, talento eccelso del Milan che ha ritrovato brillantezza e determinazione nell’importante sfida del Bernabéu. La scelta di relegarlo in panchina in precedenti occasioni ha sortito l’effetto sperato, con un Leão più concentrato e decisivo. Fonseca stesso, al termine della partita, ha sottolineato l’aspettativa di ulteriori progressi da parte del giocatore, segno di una ritrovata sintonia e fiducia reciproca tra allenatore e calciatore.

Paulo Fonseca

Il futuro rossonero

Questa vittoria contro il Real Madrid non è soltanto un episodio luminoso nella stagione del Milan, ma potrebbe rappresentare la leva per un cambio di passo decisivo. Con una sfida imminente contro il Cagliari e la prospettiva di un Inter-Napoli che si neutralizzano a vicenda, i rossoneri hanno l’opportunità di rilanciarsi anche in campionato. La posizione di Fonseca, precedentemente in discussione, ora si rafforza e diventa un punto fermo per il proseguimento del progetto sportivo del Milan.

