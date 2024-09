Fonseca prepara il ribaltone: nuovo modulo per il derby. Intanto i tifosi dell’Inter sognano di vendicare l’11 maggio 2001. Il rintocco dell’orologio è sempre più forte: l’ora del derby della Madonnina è ormai arrivata. I ricordi in casa Milan non sono di certo allettanti, lo scotto dello scorso 22 aprile vibra e fa ancora male […]

Leggi l’articolo completo Fonseca cambia modulo. I tifosi dell’Inter esultano già: “Vinciamo 6-0 questa volta!”, su Notizie Milan.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG