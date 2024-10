L’allenatore portoghese ha parlato di Leao in conferenza e con ogni probabilità sarà titolare questa sera a San Siro.

I tre punti conquistati contro l’Udinese in Serie A, seppur arrivati con il brivido finale per il gol del pareggio ospite poi annullato dal Var, hanno ridato tranquillità e fiducia all’ambiente Milan. La cura che ci voleva dopo la sconfitta di Firenze e soprattutto in vista della sfida di Champions League con il Club Brugge in programma questa sera a San Siro alle 18.45. Una vittoria importante, arrivata senza il contributo di Rafael Leao. Già, perché l’attaccante portoghese è stato escluso dall’undici iniziale ed è rimasto in panchina per l’intera durata della partita.

Anche quando, dopo l’espulsione di Reijnders, Paulo Fonseca ha “sacrificato” Noah Okafor che, idealmente, andava a prendere proprio la posizione di Rafael Leao nello scacchiere tattico del Diavolo. Prima della partita, lo stesso tecnico portoghese aveva parlato di semplici scelte di gestione del gruppo in vista degli impegni europei, assicurando che da parte sua non c’era l’intenzione di mandare messaggi a nessuno. Ma l’esclusione di un giocatore come Rafael Leao fa sicuramente rumore, anche se il risultato alla fine ha dato ragione al tecnico lusitano.

Fonseca ha rivelato la formazione di stasera

Per questa sfida, Paulo Fonseca ritrova Theo Hernandez, squalificato in campionato, e Matteo Gabbia, che ha dovuto saltare la gara contro l’Udinese per un fastidio muscolare. Non sarà della partita Tammy Abraham che contro i friulani si è infortunato alla spalla. Ancora out per infortunio Bennacer, Florenzi, Calabria. Jovic invece è fuori lista. In conferenza stampa Fonseca ha di fatto rivelato la formazione titolare di stasera: Maignan; Emerson, Gabbia, Tomori, Theo; Fofana, Loftus-Cheek; Pulisic, Reijnders, Leao; Morata.

Paulo Fonseca

Fonseca crede in Leao: questo il rilancio contro il Brugge

Pochi dubbi, Fonseca rilancerà Leao con il Bruges, sperando che l’esclusione abbia risvegliato in lui le doti che tutti gli riconoscono. Il numero 10 è atteso finalmente al salto di qualità e l’allenatore, con i fatti e con le dichiarazioni, vuole responsabilizzarlo definitivamente. Ci riuscirà? E’ questa la domanda che tutti i milanisti si pongono. Per adesso, però, il Milan ha davvero bisogno di lui. E Fonseca sa che, quando è in forma, è un giocatore in grado di fare realmente la differenza. Rafa, questa sera è ancora la tua occasione.

