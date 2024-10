Una situazione che potrebbe portare ad un record per il Milan di Fonseca. I dettagli e le novità in merito.

E’ il giorno di Milan-Brugge, gara fondamentale per il Milan di Fonseca nel proprio percorso in Champions League. Sono state settimane di rivoluzioni e riflessioni in casa rossonera, con Paulo Fonseca che, dopo il disastro di Firenze ha deciso di ribaltare la sua squadra, con scelte che hanno fatto tanto discutere. Alla fine, però, ha avuto ragione proprio il tecnico portoghese: il Diavolo l’ha portata a casa, conquistando tre punti pesanti contro l’Udinese grazie al gioco, nella prima mezz’ora, quella disputata in undici contro undici, e poi con il carattere e spirito di sacrificio nel finale di gara, condito anche da un po’ di sana fortuna, quella non guasta mai.

Nell’ultima gara dei rossoneri in Serie A, il Milan ha saputo resistere agli assalti bianconeri, permettendo al popolo milanista di esultare, ma anche allo stesso tecnico, che come detto ha effettuato diversi cambi, ricevendo tante risposte positive. Il gruppo è vivo, la squadra ha saputo lottare e reagire alle difficoltà durante la partita. Tutti ingredienti utili per poter giocare una buona gara questa sera in Champions contro il Brugge a San Siro.

Un Milan ritrovato

Contro l’Udinese, in difesa, ad esempio, Malick Thiaw ha fornito una prova più che attenta, e non era scontato visto che il tedesco rientrava da un infortunio. Da rivedere, invece, Pavlovic, che ha commesso più di una sbavatura, anche se ha mostrato l’atteggiamento giusto. Bocciato, nella retroguardia, invece, Filippo Terracciano, che inevitabilmente contro la squadra belga questa sera in Champions League, si accomoderà in panchina. Solite scene per quanto riguarda Pulisic. L’americano è sempre più leader tecnico e morale dei compagni: o segna o fa assist, come in occasione del gol-partita di Samuel Chukwueze, uno dei migliori in campo contro l’Udinese.

Christian Pulisic e Rafael Leao

Record in Champions League: l’occasione

In Champions League, spiega Tuttosport, il Milan potrebbe trovare un record. Il problema di Abraham che è out dai convocati a causa del suo problema in Milan-Udinese, con la possibilità di vederlo soltanto per il Bologna e con Jovic out dalla lista, diventa occasione per il record. Nella giornata di oggi, Francesco Camarda ha 16 anni e 226, centravanti che è stato convocato da Fonseca per Milan-Club Brugge. Qualora dovesse succedere di vederlo in gol, batterebbe il record di Ansu Fati, che fu realizzato proprio a San Siro contro l’Inter, precisamente il 10 dicembre 2019 quando, a 17 anni e 40 giorni, trovò il gol diventando così “il marcatore più giovane di sempre in Champions League”.

