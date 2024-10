La rosea oggi in edicola studia la nuova formula della Champions League ed ipotizza i punti necessari, con relative probabilitá, alle italiane per centrale la qualificazione o direttamente o tramite spareggi. Vediamo i numeri

La Champions League, la più prestigiosa competizione calcistica europea per club, si avvia a svelare le dinamiche necessarie per la qualificazione agli ottavi di finale e nella nuova formula della competizione.

Con un girone unico che vede ciascuna delle 36 squadre confrontarsi in una serie di incontri determinanti, la strategia per assicurarsi un posto tra le migliori otto o almeno garantirsi una chance nei playoff diventa un calcolo complesso, paragonabile a un puzzle da risolvere. Analizzando le simulazioni effettuate, possiamo indagare quali siano i ritmi e i risultati necessari per avanzare in questo prestigioso torneo.

La soglia della sicurezza

Per primeggiare nel gruppo unico e assicurarsi un diretto accesso agli ottavi di finale, sembra che il numero magico sia 16. Questo risultato, ottenuto in quasi il 98% delle simulazioni effettuate, indica che una squadra che raggiunge tale punteggio può considerarsi praticamente certa della qualificazione diretta. Tuttavia, anche 15 punti offrono buone possibilità, con una probabilità del 73% di finire tra le prime otto, mentre scendendo a 14 il percorso si fa arduo, con solo il 28% di chance.

La lotta per i playoff

La situazione diventa ancor più intrigante quando si considera la fascia di squadre che si contendono un posto nei playoff, ovvero quelle classificate dal nono al ventiquattresimo posto. Qui i punti necessari per entrare in gioco sono sensibilmente minori: con 10 punti si hanno ottime possibilità, ma anche 9 potrebbero essere sufficienti per garantirsi una posizione in questa fascia, con il 69% delle simulazioni a favore.

Le italiane nella corsa

Particolarmente interessante è l’occhio di riguardo dato alle squadre italiane in questa fase della competizione. Da un’analisi delle simulazioni emerge che l’Inter ha le migliori chance tra le italiane di ottenere un punteggio elevato, con una previsione di 16 punti totali. Atalanta, Juventus e Milan si collocano in una fascia di punteggio che varia tra gli 11 e i 13 punti, mentre il Bologna è visto come il potenziale outsider con una proiezione intorno ai 10-13 punti.

