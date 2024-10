Altre considerazioni significative su Rafael Leao: oggi il futuro al Milan per il portoghese è sempre più in discussione.

Le difficoltà viste in questo avvio di stagione da parte del Milan sono state già molte di più del previsto. Si immaginava che i rossoneri fossero avviati lungo una strada intrigante ma con delle incognite, la prima parte del percorso vissuto da Fonseca e dai suoi però è stato particolarmente accidentato. E in molti, nella rosa, fin qui hanno reso davvero al di sotto del loro potenziale, come Rafael Leao. Leader tecnico del gruppo, uno dei più forti in rosa ma con ancora tanti, troppi segnali negativi fin qui. Mai una scintilla, neanche una scossa. Rafa ha perso il sorriso di giocare nel Milan? Questa è la domanda più gettonata sul portoghese rossonero.

Soltanto un gol nelle nove partite giocate fin qui tra campionato e coppa. Il portoghese, è vero, ha sempre abituato tutti a dei lampi un po’ estemporanei, che non sono mancati nemmeno in questo inizio così complicato, ma siamo molto sotto la soglia dello standard minimo, per un giocatore come lui. E infatti è arrivata anche la clamorosa esclusione contro l’Udinese ad alimentare il dibattito. Ha fatto un po’ sensazione non vedere per nulla in campo Leao contro i friulani. Anche se il giocatore dovrebbe regolarmente ritrovare il suo posto in squadra questa sera contro il Bruges, in Champions League. Un appuntamento, però, in cui ci si attende di vederlo finalmente al meglio. E’ una di quelle gare che non si possono sbagliare. Per il Milan, ma soprattutto per Leao stesso, prima che la situazione inizi a sfuggire di mano.

Numeri negativi, Rafa deve fare di più

In tanti hanno criticato il calciatore, attaccato perchè non sempre con la testa giusta nella partita. E questo è vero, Rafa deve e può fare di più, supportato anche dalla manovra organizzata da tutta la squadra. La sfida contro l’Udinese, dopo le belle prove fatte in Nazionale potrà rappresentare ancora un’occasione per Leao di tornare al gol e sbloccarsi del tutto. Quindi, questi i numeri di Leao finora: ha segnato soltanto un gol (contro la Lazio) e messo a segno 3 assist (Parma, Venezia e Lecce).

Rafael Leao

Braida fa suonare l’allarme per il Milan

Intervistato dal giornalista Nicolò Schira, l’ex dirigente milanista ha spiegato: “Leao avrebbe tutto per diventare un top player, non gli manca niente. Ma ha troppe pause durante la stagione e così è difficile fare l’ultimo step, quando hai 25 anni. E’ come se ci fosse sempre bisogno del centesimo per fare l’euro”. Una riflessione che potrebbe anche indurre il Milan a ripensare al suo futuro con Leao. Nonostante questo, il portoghese al momento gode lo stesso della stima di Fonseca e ambiente. Questa sera sarà una nuova occasione per lui di dimostrare il suo valore in campo.

