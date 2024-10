La dirigenza del Milan si prepara nuovi colpi a gennaio, qualcosa si muove per l’attacco: affare da un club di Serie A.

Dopo la vittoria del Milan contro l’Udinese, i rossoneri si preparano all’importante e decisivo impegno in programma questa sera a San Siro contro il Brugge in Champions League. Una sfida ancora più fondamentale per Paulo Fonseca che deve rifarsi dopo il doppio KO tra Liverpool e Leverkusen. Il tecnico lusitano, confermato dai vertici societari, è comunque avvolto dallo scetticismo dei tifosi e della stampa, praticamente da quando è arrivato in rossonero.

E’ un Milan che ha cambiato molto dal punto di vista tattico, ma che non sembra però aver ancora trovato la sua identità definitiva dopo una campagna acquisti generosa e che ha rivoluzionato ancora una volta il gruppo rossonero. Da Fofana a Morata e Abraham passando per Emerson Royal e Pavlovic. Dal campo al calciomercato il passo è breve e la dirigenza di Via Aldo Rossi si sta già concretamente attivando per apportare novità importanti alla rosa di mister Fonseca. Nella lista dei nomi della dirigenza rossonera, appare così un nuovo interessante attaccante.

Mercato in primis, ma prima uno sguardo al calendario

La Lega Serie A ha rese note anche le date e gli orari ufficiali delle partite di campionato successive, cioè quelle che vanno dalla 14esima alla 18esima giornata, partite che si giocheranno quasi tutte durante il mese di dicembre. Il torneo, come noto, non si fermerà durante le feste di Natale. Il Milan infatti chiuderà l’anno il 29 dicembre contro la Roma a San Siro. Ci sono due big match molto importanti nel programma dei rossoneri: Atalanta il 6 dicembre a Bergamo e Roma, appunto il 29 dicembre. Le prossime partite:

14° giornata: Milan-Empoli, 30/11 (ore 18:00) – DAZN

15° giornata: Atalanta-Milan, 6/12 (ore 20:45) – DAZN/Sky

16° giornata: Milan-Genoa, 15/12 (ore 20:45) – DAZN

17° giornata: Hellas Verona-Milan, 20/12 (20:45) – DAZN

18° giornata: Milan-Roma, 29/12 (20:45) – DAZN

Scout allo stadio per Bonny: la strategia per gennaio

Ange-Yoan Bonny, talento del Parma che per i gialloblù si sta rivelando un ottimo riferimento offensivo. Al punto da aver già messo a segno diverse reti importanti. L’ultima, quella di tacco contro il Como, proprio sotto gli occhi degli scout milanisti, così come spiegato da ‘Tuttomercatoweb’. Report ancora una volta entusiasti, quelli degli osservatori rossoneri che lo tengono sott’occhio da un po’. Su di lui c’è anche la concorrenza del Napoli, ma il Milan vuole giocare d’anticipo e non farsi soffiare quello che potrebbe essere un prospetto interessante. Anche perché là davanti a gennaio Jovic partirà senz’altro e anche Abraham non sta convincendo appieno. Per convincere il Parma, si potrebbe mettere sul piatto un prestito oneroso con successivo riscatto e magari anche qualche giovane come contropartita.

