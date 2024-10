La partenza di Leao potrebbe aprire le porte del Milan al talento del Napoli Kvaratskhelia. Spunta un piano clamoroso.

In un mondo del calcio dove la pianificazione è fondamentale, le società non perdono tempo a prepararsi per le prossime sessioni di mercato. Una delle storie che sta tenendo banco è quella relativa a Rafael Leao del Milan, il cui futuro è al centro di indiscrezioni di mercato e possibili grandi mosse in casa rossonera.

Nonostante un contratto lungo e remunerativo, le offerte per il portoghese non mancano e nel prossimo mercato potrebbe nascere un intreccio di mercato che avrebbe senza dubbio del clamoroso e sensazionale.

Il presente incerto di Rafael Leao

Nonostante un contratto fino al 2028, l’attuale stagione del giovane portoghese non sta soddisfacendo appieno le aspettative. Con prestazioni altalenanti e una minore continuità rispetto al passato, il suo nome è sempre più al centro di voci di mercato. Il suo contributo non è passato inosservato negli anni precedenti, culminato con l’assegnazione del titolo di miglior giocatore della Serie A al termine del campionato 2021/2022. Tuttavia, questa stagione le cose sembrano diverse per Leao, che ha visto anche una partita dalla panchina, segno di un possibile cambiamento nelle gerarchie squadra. La speranza di Leao di rilanciarsi passa attraverso la Champions League, dove il tecnico Paulo Fonseca ha confermato il suo impiego da titolare nell’importante sfida contro il Bruges. Una decisione che dimostra la fiducia del tecnico nel numero 10 rossonero, nonostante le recenti prestazioni sottotono.

Una pazza idea di mercato: Kvaratskhelia

Nel caso di una partenza di Leao, che potrebbe avvenire in estate per una cifra intorno ai 100 milioni di euro, il Milan ha già individuato – scrive Milanlive.it – un potenziale sostituto. Si tratta di Khvicha Kvaratskhelia, l’esterno offensivo del Napoli che sta dimostrando grandi qualità sotto la guida di Antonio Conte. Il calciatore georgiano, decisivo anche negli ultimi incontri importanti per il Napoli, ha acceso le fantasie dei tifosi rossoneri che vedono in lui un degno erede di Leao. Il Milan è consapevole che la cessione di Leao potrebbe rivelarsi necessaria per rafforzare economicamente la squadra, dando la possibilità di rinnovare i contratti di altri giocatori chiave come Mike Maignan e Theo Hernandez. Il club valuta il cartellino di Leao intorno ai 100 milioni di euro, confidando di poter innescare un’asta tra le big europee interessate al suo talento.

Khvicha Kvaratskhelia

L’immediato futuro di Leao

Il futuro di Rafael Leao rimane incerto tra prestazioni da riscattare e voci di mercato che lo vedono sempre più lontano da Milanello. Il Milan, tuttavia, sembra avere le idee chiare su come agire, pronto a fare scelte importanti sia per il bene della squadra che per quello finanziario. Nel frattempo, Leao ha l’opportunità di dimostrare il suo valore sul campo, iniziando dalla Champions League, con l’obiettivo di tornare ad essere quel giocatore determinante ammirato in passato.

