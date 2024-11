Fonseca, ma non solo lui occorre dirlo, fa “perdere” al Milan 50 milioni di euro. L’inizio di stagione “costa” moltissimo.

Il Milan non è certamente partito con il piede giusto in questa stagione. Le prime difficoltà si era già viste alla prima contro il Torino, il 17 agosto quando all’esordio a San Siro gli uomini di Fonseca impattarono, in rimonta, 2-2 contro il Torino di Vanoli.

A distanza di due mesi le cose non sembrano essere cambiate, anzi, ma inizia “costare” la sequenza di risultati negativi. In particolare Fonseca, ma non solo lui, ha fatto “perdere” 50 milioni al Milan, ecco come e perché.

La partita con il Napoli: la ciliegina sulla torta

E’ evidente più che mai che il Milan abbia decisamente la coperta corta. Ciò che è emerso dalla sfida di ieri è che il Milan difetta in qualità nelle sue seconde linee. Le assenze simultanee di giocatori del calibro di Reijnders e Pulisic, sommate a quelle di Gabbia e Theo, hanno messo in luce tutte le difficoltà di una rosa che, al momento, non ha ricambi all’altezza dei titolari. In partite come quelle di ieri, forti e solide, il Milan non è riuscito a segnare nemmeno un gol. E’ la dimostrazione che qualche intervento sul mercato forse è opportuno, magari già a gennaio, ma certamente nel prossimo mercato estivo. A questo si somma poi una gestione degli uomini non virtuosa da parte di Fonseca, vedi il caso Leao e una difesa che non riesce proprio a trovare una sua compattezza.

Fonseca, e non solo lui, ha fatto perdere 50 milioni al Milan

Gli effetti della gestione Fonseca, e anche l’atteggiamento poco propositivo del rossonero – occorre dirlo – ha procurato al Milan “una perdita” di 50 milioni di euro. In particolare il noto sito di statistiche sportive Transfermarkt ha stilato una classifica in cui evidenza i giocatori che, al momento, hanno perso maggiormente valore di mercato. Al primo posto troviamo Rafa Leao, il cui potenziale valore di mercato si è deprezzato appunto di 15 milioni di euro, passando a 75 milioni di euro a fronte di una clausola più che doppia. Le tante panchine a cui è stato sottoposto da Fonseca, e un rendimento davvero non altezza del 10 rossonero, hanno procurato un dato decisamente eloquente. Rafa Leao non è l’unico a pagare in termini di valore il brutto inizio di stagione dei rossoneri, nella speciale classifica figurano infatti anche altri rossoneri. In particolare troviamo Bennacer, infortunato, che passa da 30 a 18, Tomori da 40 a 32, Abraham da 30 a 25, Pavlovic e Thiaw da 30 a 25.

Rafael Leao

Senza svolta Fonseca rischia il posto

Dopo la partita contro il Napoli c’è stato un vertice tra il Milan e Fonseca e, da quanto trapela, la società avrebbe rinnovato la fiducia al tecnico ma a tempo. In assenza di una svolta forte e decisa, il cambio in corsa sulla panchina rossonera potrebbe prendere forma.

