Paulo Fonseca e il Milan potrebbero dirsi addio al termine della stagione. Spunta un nome clamoroso che farebbe sognare i tifosi.

Il pareggio del Milan a Cagliari suona come una sconfitta, così come desta preoccupazione l’attuale posizione in classifica dei rossoneri, attardati di 7 punti dal quarto posto e quindi dalla qualificazione alla prossima Champions League.

Vero, c’è ancora un asterisco nella classifica del Milan ( la partita da recuperare a Bologna, ndr ) ma la media di 1.63 punti a partita inizia a risuonare come un vero e proprio campanello d’allarme in quel di Via Aldo Rossi al punto che, stando agli ultimi rumors, starebbe avanzando l’idea di un cambio al termine della stagione. Il nome che circola in sostituzione di Fonseca accenderebbe di entusiasmo i tifosi.

La situazione di Paulo Fonseca

L’attuale allenatore del Milan, Paulo Fonseca, è legato al club da un contratto che lo vedrà alla guida fino al 30 giugno 2027. Contratto lungo per il portoghese che solo pochi mesi fa ha iniziato la propria avventura sulla panchina rossonera. Nonostante alcuni sprazzi di grande Milan, vedi il derby e la trasferta di Madrid, i risultati del tecnico sono finiti sotto la lente d’ingrandimento e, nonostante la fiducia ufficiale conferita al tecnico, non sono affatto esclusi clamorosi ribaltoni. Su tutti spicca il nome di un allenatore he farebbe letteralmente sognare tifosi.

Addio Fonseca Ecco il nome che fa sognare i tifosi

Spunta un nome davvero clamoroso in caso di addio di Paulo Fonseca al termine della stagione. Sarebbe un gradito ritorno per il Milan, un profilo che farebbe sognare i tifosi rossoneri. Parliamo di Carlo Ancelotti circola con insistenza nei corridoi di Casa Milan – scrive PianetaMilan.it – per una ragione ben precisa: il legame storico con il club. Durante la sua precedente gestione, Ancelotti ha guidato i rossoneri alla conquista di numerosi titoli, imprimendo il suo nome negli annali della storia del club. La sua possibile separazione anticipata dal Real Madrid, con un contratto che si estende fino al 2026, alimenta le speranze dei tifosi di rivederlo in Serie A già dalla prossima stagione.

Carlo Ancelotti

La concorrenza della capitale

Il Milan, tuttavia, non è l’unico club italiano a mostrare interesse per l’esperto allenatore. Anche la Roma, squadra per la quale Ancelotti ha militato come calciatore, emerge come possibile destinazione. Questo aspetto introduce una dinamica di competizione sul mercato degli allenatori che potrebbe rendere più complesso per il Milan assicurarsi il suo ritorno.

