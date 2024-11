Tante conferme, qualche caso spinoso ed un potenziale ritorno importante. Sono molti i rossoneri che stanno raggiungendo i ritiri delle rispettive nazionali per i prossimi match.

Nel panorama calcistico internazionale, il contributo dei giocatori del Milan agli impegni delle rispettive nazionali si annuncia significativo, marcando un momento di orgoglio per il club rossonero, oltre a sottolineare il loro ruolo fondamentale nel panorama del calcio mondiale.

Con una lista nutrita di convocati che spazia attraverso l’Europa fino a raggiungere gli Stati Uniti e la Nigeria, il Milan si conferma come un serbatoio di talenti pronti a brillare anche lontano dai confini italiani.

Un elenco di stelle globali

La convocazione di nomi come Jovic e Pavlovic per la Serbia, Morata per la Spagna, Mike Maignan assieme a Theo Hernandez per la Francia, testimonia l’importanza dei giocatori del Milan sul palcoscenico internazionale. Al loro fianco, troviamo talenti come Reijnders, convocato dall’Olanda, Okafor che rappresenterà la Svizzera, e Leao, ormai una stella del Portogallo. Gli Stati Uniti si avvalgono della presenza di Musah e capitan Pulisic mentre la Nigeria potrà contare sull’apporto di Chukwueze.

Promesse future in vetrina

La dedizione del Milan nel promuovere talenti emergenti (nonostante alcuni importanti dirigenti federali come Gravina non ne siano al corrente) trova conferma nella convocazione di giovani promesse del settore giovanile. Giocatori come Camarda, Torriani e Bartesaghi (anche se quest’ultimo in dubbio per infortunio) insieme a Zeroli e Liberali, hanno ricevuto la chiamata dalle rispettive selezioni giovanili. Queste convocazioni non sono semplicemente un riconoscimento personale per i giovani atleti, ma servono anche a sottolineare l’impegno del club nel contribuire alla crescita del calcio a livello nazionale e internazionale.

Francesco Camarda

In attesa di conferme

L’attesa gravita attorno alla figura di Fikayo Tomori, pre-convocato dall’Inghilterra ma i cui rituali di conferma ufficiale sono ancora in sospeso. La convocazione definitiva del difensore sarà soggetta alla valutazione delle condizioni fisiche di alcuni compagni di reparto. Per Tomori, tornato a buoni livelli in rossonero, sarebbe un ritorno molto atteso dopo il continuo snobismo nei suoi confronti dell’ex CT inglese Southgate.

