Il tecnico portoghese spegne subito la polemica sul nascere con i due esclusi nel post partita

Ai microfoni di DAZN Paulo Fonseca analizza subito l’episodio avvenuto durante il cooling break dopo la rete del pareggio di Leao: “Non c’è nessun problema con Theo e Leao. Theo ha già spiegato (ha detto che, essendo entrati da 2 minuti, lui e Leao non avevano bisogno del cooling break, ndr), non dobbiamo creare nessun problema: in settimana ho parlato coi giocatori della mia scelta, l’hanno accettata bene e sono stati sempre con la squadra. Io ero concentrato e non ho visto che erano rimasti là, ma Theo ha spiegato perché: erano entrati da 2 minuti e sono rimasti là, non creiamo problemi perché non ci sono.

La reazione e la risposta dei giocatori è stata bella, non dobbiamo creare un problema quando non c’è. Voi sapete che io non scappo con scuse e nel secondo tempo non abbiamo quasi voluto giocare. Quando abbiamo un problema lo dico, ma non c’è problema in questo momento. Non dico bugie, io dico sempre la verità.”

Samuel Chukwueze

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG