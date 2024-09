I due grandi esclusi dai titolari di questa sera dopo il pareggio di Rafa non si avvicinano alla panchina di Fonseca durante il cooling break

Dopo una settimana di polemiche e musi lunghi il Milan scende in campo all’Olimpico di Roma per affrontare una sfida cruciale. I riflettori, tuttavia, non si accendono soltanto sul risultato finale, ma anche su un episodio che ha destato non poco clamore: durante il cooling break, Theo Hernandez e Rafael Leao decidono di isolarsi dal resto della squadra, dando vita a una polemica che ha rapidamente catturato l’attenzione di tifosi e addetti ai lavori.

Isolamento in campo

Subentrati nella ripresa, Theo e Leao sono stati protagonisti nel costruire il pareggio che ha permesso al Milan di riagganciare la partita sul 2-2 contro la Lazio. Al momento del cooling break, tuttavia, non hanno seguito il resto dei compagni di squadra verso la panchina, scegliendo invece di rimanere isolati dall’altra parte del campo. Questo gesto non è passato inosservato e ha alimentato le discussioni sul loro rapporto con il tecnico Paulo Fonseca.

Rafael Leao

La protesta silenziosa

L’episodio assume i contorni di una protesta silenziosa nei confronti dell’allenatore, Paulo Fonseca. L’isolamento deliberato durante il time out suggerisce un malcontento dei due giocatori, sicuramente legato alle scelte tecniche che li hanno visti partire dalla panchina. Questa azione ha aperto il dibattito su eventuali tensioni all’interno dello spogliatoio e sulla gestione del gruppo da parte del tecnico, in un momento in cui il Milan cerca di consolidare la propria posizione in campionato.

La reazione del tecnico e la squadra

Non sono emerse reazioni immediate da parte di Paulo Fonseca o dei dirigenti del Milan riguardo all’episodio. Questo silenzio ufficiale lascia campo aperto a interpretazioni e speculazioni sul futuro rapporto tra i giocatori coinvolti e l’allenatore. La gestione delle dinamiche di spogliatoio e la capacità di mantenere unito il gruppo si rivelano essenziali per affrontare le prossime sfide della stagione, essendo ben noto come il calcio moderno richieda non solo strategie tattiche, ma anche una solida coesione di squadra.

