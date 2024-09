Bene Pavlovic e Leao da subentrato, resta troppo fragile la fase difensiva..mediana compresa

Maignan 6

Inizia malissimo con l’uscita a vuoto che per poco non da subito il vantaggio alla Lazio, si riscatta nel finale. Non colpevole sui gol della Lazio

Emerson Royal 5

Primo tempo ordinato, nel secondo lascia praterie sulla fascia che portano ai due gol della Lazio

Tomori 5

La palla sembra scottargli tra i piedi. Male in marcatura, peggio in impostazione.

Pavlovic 7

Primo tempo perfetto con gol e opposizione granitica agli attacchi laziali, soffre come gli altri molto i primi 20 minuti della ripresa

Terracciano 6

Sorprendente nel primo tempo, soffre però terribilmente Isaksen dall’inizio della ripresa e palesa i suoi limiti

Fofana 5,5

Sembra indietro di condizione ma quando recupera a metà campo rilancia l’azione con intelligenza

Reijnders 5,5

Stranamente anonimo, gioca sacrificato in una mediana che non sembra casa sua

Chukwueze 5

Fumoso e decisamente leggerino per poter reggere gli uno contro uno che, in teoria, dovrebbero essere il suo pane

Loftus-Cheek 5,5

Si risveglia solo sulle rare ripartenza da centrocampo, troppo poco

Pulisic 6,5

Fa quasi sempre la scelta giusta e pennella un bel corner sulla testa di Pavlovic

Okafor 6

Si decentra molto per trovare terreno fertile e riesce ad essere costruttivo e pericoloso

Leao 6,5

Entra e timbra la tanto agognata rete quasi subito, provvidenziale questa volta

Theo Hernandez 6

Entra quando la situazio sembra compromessa e, perlomeno, fa abbassare le ali ad Isaksen

Musah 6

Dinamismo e qualche spunto offensivo degno di nota

Abraham 6,5

Manda subito in gol Leao e per poco non trova il gol vittoria nel finale

Paulo Fonseca

Fonseca 6

Coraggioso nella formazione iniziale, un discreto Milan nel primo tempo viene ribaltato però in pochi minuti nella ripresa. Si riaffidat agli uomini “in punizione” e viene premiato con un giusto pareggio

