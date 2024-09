Paulo Fonseca, in conferenza stampa, ha sia presentato il match di domani contro il Lecce, e sia risposto alle critiche piovute su di lui prima del derby. Una partita può cambiare tutta la storia di un uomo, questo almeno nel calcio. Il Milan di Fonseca era la squadra più bersagliata dalla critica, messa da tutti o quasi sulla graticola. Dopo la vittoria nel derby le cose sono decisamente cambiate, e la classifica è tornata ad essere motivo di speranza e ambizione. Eppure, dicevamo, non è sempre stato così. Nelle vene di Fonseca scorre il sangue latino, essendo lui portoghese, e difatti la sua risposta alla domanda in merito alle critiche, a lui e alla squadra, evaporate dopo il derby è decisamente tutto un programma. Con il Lecce per confermarsi Paulo Fonseca spegne con decisione l’entusiasmo per il derby vinto, riportanto stabilità e concretezza a Milanello. Il mister ricorda infatti che […]

