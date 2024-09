Sembra ormai questione di ore l’accordo tra il Milan e il giocatore. La volontà di quest’ultimo sta certamente dando una spinta al buon esito dell’accordo. Il futuro del Milan passa anche e soprattutto dalla volontà dei giocatori di voler indossare questa maglia e onorarla in campo. La vittoria del derby ha evidenziato quanto sia granitico il gruppo di Fonseca. A tal proposito basti pensare all’abbraccio liberatorio e festoso al momento del gol di Gabbia al minuto 89 tra Morata, Emerson Royal e il tecnico portoghese. La gioia al fischio finale della stracittadina è la cartolina di quanto conti remare tutti nella stessa direzione, condividendo sacrificio, impegno e volontà di vincere. Perché questo accade è importante il senso di appartenenza ai colori rossoneri, sentimento che un giocatore in particolare sta dimostrando più forte che mai negli ultimi tempi. Fonseca salvato dai suoi ragazzi Abbiamo scritto, sentito, per giorni che Fonseca fosse […]

