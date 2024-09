Il giornalista Maurizio Pistocchi sgancia la bomba sul futuro della panchina rossonera: c’è però ancora un derby da giocare.

Il Milan si trova a navigare in acque sempre più tumultuose. La squadra, che ha avuto un esordio deludente nella Champions League, si affaccia a uno dei momenti più critici della stagione con più domande che risposte sul proprio futuro. Con la guida tecnica di Paulo Fonseca messa in discussione e un derby che si preannuncia più che mai decisivo, il Milan sembra trovarsi di fronte a un bivio che potrebbe definire l’intero corso della sua stagione.

La posizione dell’allenatore

In Champions League i rossoneri hanno perso nonostante un inizio promettente segnato dal goal di Pulisic; il Liverpool si è imposto con un netto 3-1. La sconfitta ha avuto ripercussioni che vanno ben oltre il risultato sul campo. Secondo quanto riferito da esperti del settore, il futuro di Paulo Fonseca come allenatore del Milan è diventato oggetto di speculazioni, con l’ombra di un possibile esonero che si allunga in modo preoccupante; su tutto incide chiaramente anche il pessimo inizio di campionato dei rossoneri. A detta di molti, il derby di domenica contro l’Inter si profila come un vero e proprio crocevia per il tecnico portoghese: un altro passo falso potrebbe definitivamente compromettere la sua permanenza sulla panchina rossonera.

Massimiliano Allegri

Clamorosa indiscrezione

In questo scenario di incertezza, emergono voci di un possibile cambio alla guida tecnica del Milan. Come riporta il giornalista Maurizio Pistocchi su X, la dirigenza rossonera sembra aver già avviato contatti con Massimiliano Allegri, considerato l’uomo giusto per risollevare le sorti della squadra, soprattutto per quanto riguarda la fase difensiva. Allegri, che conosce bene l’ambiente milanista avendo già guidato la squadra in passato, avrebbe dato il suo assenso a un clamoroso ritorno.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG