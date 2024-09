Potrebbe scatenarsi nella prossima estate un mini valzer di terzini sinistri che vede coinvolto anche il francese.

Il Milan ha iniziato molto male la propria stagione e ora l’attenzione è quasi tutta sul campo; tuttavia ci sono alcune questioni di mercato che non andrebbero troppo trascurate come quella relativa al futuri di Theo Hernandez.

La situazione

Il francese in solo 1 mese di stagione già ha vissuto incredibili alti e bassi: prestazione molto deludente a Parma, esclusione e fattaccio del colino break a Roma contro la Lazio e ottima prestazione col Venezia prima del tracollo di ieri insieme a tutto il resto della squadra. Il nodo principale della questione riguarda le trattative per il rinnovo del contratto con il Milan. Il giocatore, desideroso di un adeguamento salariale in linea con quello di altri top player della squadra, richiede anche garanzie riguardo un progetto sportivo ambizioso. Con un ingaggio attuale di circa 4 milioni, le richieste dell’atleta si scontrano con l’offerta del club, alimentando le speculazioni su un possibile addio qualora non si raggiunga un accordo soddisfacente per entrambe le parti.

Rafael Leao e Theo Hernandez

L’intrigo

Come riferisce Calciomercato.it, le qualità di Theo Hernandez hanno catturato l’attenzione del Bayern Monaco che, considerando l’imminente partenza di Alphonso Davies diretto a costo zero verso il Real Madrid nel 2025, potrebbe puntare sul francese come possibile rinforzo. La situazione contrattuale del rossonero, con un contratto in scadenza a giugno 2026, potrebbe giocare a favore del club bavarese che ha manifestato interesse non solo verso il terzino rossonero ma anche verso altri potenziali candidati, tra cui Dimarco dell’Inter. Quest’ultimo è però considerato incedibile dalla società nerazzurra, a meno di offerte particolarmente vantaggiose. Se si arrivasse senza rinnovo all’estate 2025, il costo di Theo Hernandez potrebbe attestarsi sui 50 milioni di euro.

