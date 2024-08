Il tecnico portoghese dopo la bella vittoria contro il Monza parla apertamente anche di mercato

Nel calcio, il periodo estivo è un momento di grandi cambiamenti, di speranze e di progetti che prendono forma. Paulo Fonseca è al centro di questo turbine di attività al Milan, cercando di impartire alla squadra la sua visione calcistica. Le sue prime dichiarazioni dopo il Trofeo Berlusconi sono molto dirette, soprattutto sul mercato. Una piacevole novità rispetto alla gestione precedente di Stefano Pioli.

Un inizio promettente

Fonseca si esprime in termini positivi sulla capacità della squadra di iniziare a assimilare i suoi concetti di gioco. Nonostante siano solo all’inizio di questo nuovo percorso, con appena cinque settimane di lavoro congiunto alle spalle, l’allenatore nota già alcuni segnali positivi. La divisione in due squadre durante le partite dimostra l’intento di Fonseca di sperimentare e valutare le diverse capacità dei suoi giocatori in situazioni di gioco reali. La soddisfazione dell’allenatore emerge non solo dai risultati ma anche dall’impegno dimostrato dai giocatori nell’applicarsi alle nuove strategie.

I giocatori sotto i riflettori

Particolare attenzione viene dedicata a Alexis Saelemaekers, un giocatore che, nonostante l’interesse di altri club, si è distinto per il suo contributo sia in fase offensiva sia difensiva. La versatilità e l’etica lavorativa di Saelemaekers hanno catturato l’attenzione di Fonseca, alimentando la speranza che il calciatore possa rimanere a lungo nel progetto rossonero. Analogamente, Fonseca si esprime positivamente su Rafael Leao, sottolineando il miglioramento nell’atteggiamento del giocatore, ora più incline a mettersi al servizio della squadra.

Youssouf Fofana

L’ammissione su Fofana

L’approccio di Fonseca si focalizza sulla fase di possesso palla, soprattutto in attacco, introducendo un modo di giocare che differisce dalle strategie precedenti. L’obiettivo è quello di creare una squadra che pressi l’avversario già in fase alta, sebbene questo richiederà ulteriori miglioramenti, soprattutto in difesa. Un altro punto cruciale discussione è la necessità di un mediano difensivo, con Fonseca che sottolinea l’importanza di tale ruolo per il suo schema tattico dicendo testualmente “Il mediano che ci serve è Youssouf Fofana, lo sappiamo tutti”.

Nuovi orizzonti per il Milan

L’entusiasmo e l’ottimismo traspirano dalle parole di Fonseca, delineando un futuro ricco di sfide ma anche di grandi opportunità per il Milan. La squadra sta gradualmente interiorizzando i principi del nuovo allenatore, i giocatori chiave sono sotto i riflettori per il contributo che possono offrire, e il mercato potrebbe presto regalare nuovi tasselli per completare il mosaico della squadra ideale di Fonseca. Mentre la strada da percorrere è ancora lunga e irto di ostacoli, l’impegno e la passione sembrano essere i compagni di viaggio più affidabili per il Milan in questo inizio di stagione.

