Fonseca, dopo le gare con Leverkusen e Fiorentina, è tornato a essere in bilico. Il tecnico pensa a quattro mosse per tenersi la panchina.

Il Milan non può più sbagliare, lo sa bene Fonseca che nonostante abbia incassato nuovamente la fiducia del club non può permettersi nuovi scivoloni. I rossoneri devono ritrovare la vittoria e quelle certezze che il derby sembrava aver offerto.

Il trittico di gare in sequenza, in ordine contro Udinese, Brugges e Bologna, diranno molto non solo della stagione del Milan, ma anche del futuro di Fonseca sulla panchina rossonera. All’orizzonte infatti resta viva e concreta l’ipotesi dell’esonero qualora le cose dovessero precipitare.

I problemi da superare

Il Milan, sotto la guida di Paulo Fonseca, ha mostrato segni di fragilità che non sono passati inosservati. La passività evidenziata nella partita contro la Fiorentina, accompagnata da errori significativi come quello di Theo Hernandez e dalla tensione tra i giocatori, ha riportato alla luce dei problemi che necessitano soluzioni immediate. Tali circostanze, unite alla sconfitta, hanno riaperto il dibattito sulla capacità di Fonseca di mantenere la panchina rossonera.

Le quattro mosse di Fonseca

Fonseca intende dare un taglio netto al passato e ripartire con più slancio che mai. L’idea sarebbe di offrire maggiore spazio a giocatori che nell’ultimo periodo hanno vissuto ai margini degli undici titolari, puntando sulla loro necessità e voglia di riscatto. In particolare Fonseca dovrebbe dare spazio Pavlovic contro l’Udinese, il serbo prenderebbe così il posto di Tomori. La seconda mossa riguarderà il centrocampo, reparto in cui dovrebbe vedere dal primo minuto Loftus-Cheek al posto di Abraham. Ne consegue l’avanzamento di Morata che tornerebbe così a occupare il ruolo di prima punta vera nello scacchiere tattico rossonero. Al posto dello squalificato Theo invece spazio a Terracciano.

Paulo Fonseca

Il mercato che verrà…

Fonseca ha come primo obiettivo riconfermare la propria leadership al Milan e imbullonarsi alla panchina rossonera riscattando gli ultimi dolorosi passi falsi. Solo in un secondo momento verrà affrontato il discorso mercato che, alla luce di quanto emerge, potrebbe vedere il Milan impegnato a rafforzare la rosa a gennaio con almeno un acquisto: un centrocampista.

