Il Milan guarda al prossimo mercato in cerca di buone opportunità e, inaspettatamente, arriva un assist: “Sono innamorato del Milan”.

Prima di pensare al mercato, occorre prima dare risposte sul campo e confermare che quanto visto di buono contro l’Inter non è stato solo un caso, o un semplice exploit. Il Milan di Fonseca è chiamato a dare risposte importanti, scacciare via i nuovi nuvoloni di crisi apparsi a Milanello, e tornare a correre in campionato.

Al mercato, e a rafforzare l’organico magari già nel mese di gennaio, ci penserà la società. La squadra mercato rossonera è sempre molto vigile alle opportunità che potrebbero esserci e, nelle ultime ore, si riaffaccia all’orizzonte un obiettivo messo da parte. Le sue parole d’amore al Milan rappresentano un passo significativo nelle eventuali trattative di acquisto.

Obiettivo sul campo: dimenticare Firenze

Il Milan, sotto la guida di Paulo Fonseca, ha mostrato segni di fragilità che non sono passati inosservati. La passività evidenziata nella partita contro la Fiorentina, accompagnata da errori significativi come quello di Theo Hernandez e dalla tensione tra i giocatori, ha riportato alla luce dei problemi che necessitano soluzioni immediate. Tali circostanze, unite alla sconfitta, hanno riaperto il dibattito sulla capacità di Fonseca di mantenere la panchina rossonera. Ore di riflessione in casa Milan, seppur ufficialmente il tecnico è stato più volte confermato.

L’assist a sorpresa: “Sono innamorato del Milan”

Ruben Van Bommel, figlio d’arte del grande ex rossonero Mark, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di NOS in cui si racconta e svela uno dei propri sogni nel cassetto. L’attaccante dell’AZ Alkmar è stato recentemente accostato al Milan e, a tal proposito, ha affermato di “aver vissuto lì – a Milano – un anno e mezzo da bambino e da allora sono innamorato di quel club. Resta da vedere se ne avrò le qualità. In ogni caso farò tutto il possibile”. Non è da escludere quindi un ritorno di fiamma del Milan per il giovane classe 2004 autore già di 8 reti in 37 partite con il club olandese.

Zlatan Ibrahimovic

L’amicizia con Ibra

Zlatan Ibrahimovic gode di un ottimo rapporto con il padre di Ruben, Mark van Bommel. Insieme hanno vinto sul campo lo scudetto numero 18 della storia rossonera e, i rumors di quest’estate, raccontavano anche di un possibile approdo sulla panchina rossonera grazie allo sponsor dello svedese. Non se ne fece nulla ma, dopo le dichiarazioni del figlio Ruben, non è da escludere l’arrivo di un van Bommel in rossonero.

LEGGI ANCHE Il Milan tenta il grande affare già a gennaio: “Contatti con gli agenti”

Leggi l’articolo completo “Sono innamorato del Milan”. L’obiettivo rossonero confessa il grande sogno, su Notizie Milan.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG