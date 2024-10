Nuovo capitano al Milan. Contro l’Udinese ci potrebbe regalare un netto cambio di passo con il passato, compreso un nuovo capitano.

Il Milan sabato sera sarà di scena a San Siro contro l’Udinese, gara che ha già assunto caratteri molti importanti perché la squadra di Fonseca dovrà cancellare i fantasmi riaffiorati nella sfida persa contro i Viola al Franchi.

La gara contro i bianconeri potrebbe portare in dote molte novità, tra cui anche un nuovo capitano. Fonseca starebbe infatti valutando il netto cambio di passo, così come di testimone per quando riguarda la fascia di capitano.

Il passo falso di Firenze

Il Milan, sotto la guida di Paulo Fonseca, ha mostrato segni di fragilità che non sono passati inosservati. La passività evidenziata nella partita contro la Fiorentina, accompagnata da errori significativi come quello di Theo Hernandez e dalla tensione tra i giocatori, ha riportato alla luce dei problemi che necessitano soluzioni immediate. Tali circostanze, unite alla sconfitta, hanno riaperto il dibattito sulla capacità di Fonseca di mantenere la panchina rossonera. Ore di riflessione in casa Milan, seppur ufficialmente il tecnico è stato più volte confermato.

Nuovo capitano del Milan

Con il Milan che attraversa un periodo di riflessione dopo la sconfitta contro la Fiorentina, la ricerca di un leader in campo si è intensificata. L’allenatore Fonseca sembra aver individuato in Gabbia – scrive Calciomercato.com – le qualità necessarie per assumere un ruolo così cruciale, tanto da considerare l’idea di affidargli la fascia di capitano durante l’assenza di giocatori chiave come Theo Hernandez e Davide Calabria. Il difensore ha dimostrato di essere un pilastro sia dentro che fuori dal campo, affrontando le interviste con coraggio e lucidità indipendentemente dagli esiti delle partite e dando prova di un’impressionante etica lavorativa. Diventare il quarto giocatore a indossare la fascia di capitano del Milan, dopo figure come Calabria, Hernandez e Leao, rappresenterebbe non solo un onore ma anche una sfida per Gabbia.

Matteo Gabbia

Il contratto e le aspettative future

L’ascesa di Matteo Gabbia viene sottolineata anche dal rinnovo contrattuale in discussione, che riflette la fiducia della dirigenza nel giovane difensore. Con incontri previsti tra i rappresentanti del giocatore e la dirigenza del club rossonero, si profila un rinnovo fino al 2030, con una significativa revisione al rialzo dell’ingaggio. Questo passo non solo ratifica il valore di Gabbia agli occhi del Milan ma stabilisce anche un chiaro segnale delle aspettative future.

