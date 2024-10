Il Milan dovrà guardarsi le spalle dall’inserimento del Tottenham. Gli inglese sembrano seriamente interessati al giocatore.

La sosta delle nazionali è ormai archiviata e, alla spicciolata, tutti i convocati stanno facendo rientro a Milanello. I rossoneri sono chiamati a dare risposte importanti alla ripresa del campionato, riscattando con forza e decisione le ultime due sconfitte rimediate.

La sfida di sabato contro l’Udinese si caria quindi già di molti significativi, un nuovo passo falso potrebbe infatti far precipitare, ancora di più, le quotazioni di Fonseca sulla panchina rossonera. Anche sul fronte mercato, un nuova insidia si affaccia all’orizzonte.

Riscattare Firenze

Il Milan, sotto la guida di Paulo Fonseca, ha mostrato segni di fragilità che non sono passati inosservati. La passività evidenziata nella partita contro la Fiorentina, accompagnata da errori significativi come quello di Theo Hernandez e dalla tensione tra i giocatori, ha riportato alla luce dei problemi che necessitano soluzioni immediate. Tali circostanze, unite alla sconfitta, hanno riaperto il dibattito sulla capacità di Fonseca di mantenere la panchina rossonera. Ore di riflessione in casa Milan, seppur ufficialmente il tecnico è stato più volte confermato.

Tra il Milan e il giocatore spunta il Tottenham

Il Milan avrebbe rivolto i propri interessi su Johnny Cardoso, il centrocampista americano in forza al Betis. Il suo profilo risponderebbe al meglio alla necessità del Milan di colmare l’assenza derivata dal lungo infortunio occorso a Bennacer. Sul giocatore però – scrive Fichajes. net, non ci sarebbe solo il Club di Via Aldo Rossi. Anche il Tottenham avrebbe mostrato interesse all’americano. Si preannuncia quindi un bel duello di mercato con gli Spurs per il giocatore che sta facendo fatica a trovare spazio nell’undici di Pellegrini, mister del Real Betis.

L’alternativa di lusso

Il Milan non ripone tutte le sue speranze su un unico obiettivo. La strategia di mercato contempla anche altri nomi, tra cui quello di Richard Rios, mediano del Palmeiras apprezzato per le sue caratteristiche tecniche, che si inserirebbero perfettamente nello schema di gioco voluto da Paolo Fonseca. Nonostante ciò, la clausola rescissoria del giocatore, pari a 60 milioni, rappresenta un ostacolo non indifferente per le casse del club milanese.

