Il tecnico rossonero era presente ieri sera ad assistere al match del Milan Futuro contro la SPAL, vinto dai giovani rossoneri nel segno di Hodzic prima e Traoré poi. Il Milan resta sempre interessato ai giovani talenti da crescere tra la Primavera e Milan Futuro, il nuovo progetto in Serie C di questa stagione con mister Daniele Bonera. Ieri sera lo spettacolo non è stato di certo dei migliori al “Chinetti” di Solbiate Arno, ma l’importante era vincere per iniziare ad allontanarsi dalle zona calde della classifica del girone B di Serie C. Così è stato fatto, con il Milan Futuro che ha battuto la SPAL nel segno di Hodzic e Traoré poi. Con un grande tiro dal limite l’ex Bologna ha sbloccato la partita intorno al 67esimo minuto, ripresa da Arena e ribaltata a neanche 4 minuti dal pareggio ferrarese dall’esterno ivoriano, che in tap-in ha regalato la prima storica vittoria in Serie […]

