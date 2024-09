L’allenatore del Milan Paulo Fonseca è apparso piuttosto deciso alla vigilia di una sfida forse decisiva per il suo futuro. Paulo Fonseca ha parlato in conferenza stampa del match per lui forse vitale contro l’Inter; ecco le sue dichiarazioni. “C’è una frustrazione grande da parte di tutti, ma consapevolezza che siamo uniti per uscire da […]

Leggi l’articolo completo Fonseca: “Uniti per uscire da questa situazione, abbiamo tanto da guadagnare, non penso al mio futuro”, su Notizie Milan.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG