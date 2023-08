L’ex estremo difensore dell’Inter Alberto Fontana si è espresso sulla decisione dei nerazzurri di ingaggiare Sommer e Audero

Fontana si è espresso sulle mosse dell’Inter in porta. Le sue parole a Tmw Radio:

«È stato fatto tutto un po’ in ritardo. L’operazione di Onana è stata importante a livello di bilancio. Senza il rinnovo di Handanovic per un attimo c’è stato una sorta di cantiere. Sommer è una scommessa per il campionato italiano. È un grande portiere, ma in Italia e all’Inter devi essere sempre decisivo. Ho stima di Audero. Ha vissuto una stagione particolare alla Samp, saprà dare il suo contributo».

L’articolo Fontana: «Inter? Portieri arrivati in ritardo. Audero…» proviene da Inter News 24.

