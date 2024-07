L’ex estremo difensore Alberto Fontana ha ammesso di non ammirare particolarmente il portiere camerunese.

Fcinter1908.it ha intervistato Alberto Fontana che ha parlato del mercato dell’Inter. “Martinez è un investimento per il futuro: giustamente l’Inter deve guardare anche al domani. Al Genoa ha fatto molto bene, è giovane: mi sembra una mossa corretta. Senza dimenticare che l’Inter ha già in casa una grande certezza come Sommer”.

Controcorrente

“Sommer ha fatto benissimo. Io non ero un estimatore di Onana, non mi piaceva, sono stato contento quando è andato via e credo che l’Inter ci abbia guadagnato in tutti i sensi con Sommer. Handanovic faceva un altro sport…“.

Andre’ Onana

La campagna acquisti dell’Inter

“Quando sei molto forte devi fare solo dei piccoli ritocchi mirati. La strategia secondo me è stata perfetta: hai preso due giocatori importanti, che hanno giocato ad alti livelli. L’Inter ha fatto un ulteriore passo in avanti, due giocatori così oltre all’Italia ti fanno avere un’altra prospettiva anche in Europa”.

La corsa Scudetto

“L’Inter è la squadra da battere, su questo non si discute. Poi è logico che c’è qualche altra squadra che è diventata più scomoda: il Napoli con Conte diventerà ostico, con quel potenziale potrà dare fastidio. La Juve si è mossa nell’ottica di rientrare nel giro. L’Inter è avanti, ma le altre non stanno a guardare. Le rivali alla fine sono le solite. Mi sembra che il Napoli sarà una squadra con il carattere dell’allenatore, molto difficile da affrontare: per Conte parla la storia, dove arriva dà una svolta radicale. E poi questo Napoli 2 anni fa ha dominato: lo scorso campionato non è spiegabile per i valori che ha. La Juventus ha dato un segnale, c’è il Milan, la Roma può far bene, ma alla fine l’Inter rimane la squadra da battere: sarà un campionato dove fino a marzo-aprile ci sarà da divertirsi“.

