L’attaccante iraniano ha cominciato bene il precampionato ma nelle gerarchie parte dietro a Marcus Thuram.

L’Inter ha iniziato il ritiro senza parecchi nazionali: di fatto i big già agli ordini di Simone Inzaghi sono solo Taremi e Mkhitaryan mentre solo da pochi giorni sono arrivarti Asllani e Zielinski. I nuovi acquisti stanno cercando di sfruttare questi giorni per convincere Inzaghi di poter scalzare i titolari della passata stagione.

Chi ben comincia

La Gazzetta dello Sport sottolinea come Taremi abbia iniziato il precampionato con il piede giusto, segnando in 2 occasioni contro il Lugano il 17 luglio e trovando nuovamente la via del goal nel test contro la Pergolettese, conclusosi con una vittoria per 2-1 in favore dei nerazzurri. Le modalità con cui ha segnato sono varie: un rigore, uno scavetto a tu per tu con il portiere, e un tiro rasoterra dopo un’abile giocata di Mkhitaryan.

Simone Inzaghi

La missione

L’iraniano vanta già oltre 200 goal in carriera e non teme le prossime sfida. Nonostante la competizione per un posto da titolare sarà intensa con il rientro delle punte che hanno giocato in nazionale come Arnautovic, Thuram e Lautaro Martinez, Taremi ha già dimostrato di poter rivendicare un ruolo di primo piano nell’attacco nerazzurro. Lui ce la sta mettendo tutta anche con gesti che non sembrerebbero molto significativi: sta studiando senza sosta la nuova lingua e sta dormendo tutti i giorni ad Appiano Gentile. Non sarà facile scalzare Thuram ma almeno nelle prime giornate (quando il francese non potrà essere al 100%) proverà a fare di tutto per creare dubbi ad Inzaghi.

