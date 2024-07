I nerazzurri hanno vinto anche la seconda amichevole: ad Appiano Gentile, dopo il Lugano, è caduta anche la Pergolettese.

Ieri pomeriggio l’Inter ha affrontato la Pergolettese, formazione che milita in Serie C; dalla gara sono emerse valutazioni positive che non hanno riguardato solo i soliti noti ma anche alcuni giocatori meno noti. Simone Inzaghi, tecnico dell’Inter, ha avuto modo di testare nuove soluzioni tattiche e individualità che potrebbero avere un impatto significativo sulle future dinamiche della squadra.

Lucien Agoume

La sorpresa

Nonostante un primo tempo poco produttivo dal punto di vista offensivo, con la formazione nerazzurra che è riuscita a trovare la via del goal solo grazie a Taremi, l’Inter non ha mostrato particolari lacune in difesa, tenendo a bada gli avversari senza particolari affanni. Decisamente interessante, secondo il Corriere dello Sport, la prova di Agoume nel ruolo inedito di centrale in una linea difensiva a 3: il francese è un centrocampista centrale ma ieri è stato impeccabile. Nella ripresa, con la Pergolettese che ha abbassato la guardia, si è vista un’Inter più propositiva, con Carlos Augusto e Asllani che hanno sfiorato il goal, il brasiliano colpendo anche la base del palo.

Il giovane

Negli ultimi venti minuti, Inzaghi ha dato spazio a alcuni elementi della panchina, tra cui Topalovic, ma a rubare la scena è stato Cocchi. Il giovane, entrato nella fase finale dell’incontro, ha offerto un cross precisissimo dalla sinistra, per Salcedo che ha segnato la seconda rete.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG