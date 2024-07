Un nome nuovo si aggiunge alla lista dei dirigenti nerazzurri per quel che riguarda il difensore che numericamente dovrebbe prendere il posto di Buchanan.

L’Inter è ancora indecisa su quale difensore puntare per completare la rosa: finora non convincono appieno tutti gli obiettivi sondati tra cui Ricardo Rodriguez, Mario Hermoso, Johan Vasquez e Robert Renan.

Nuovo obiettivo

Il Corriere dello Sport sostiene che Marotta e Ausilio abbiano messo gli occhi anche su Nathan Zeze, difensore del Nantes che ha compiuto da poco 19 anni e che si è guadagnato un posto da titolare nella seconda metà della stagione.

La trattativa

In Francia si vocifera addirittura di un’offerta intorno ai 12 milioni già formulata da parte dell’Inter ma in realtà secondo il quotidiano italiano il club milanese non ha ancora formalizzato una proposta effettiva. L’interesse resta concreto e potrebbe concretizzarsi attraverso una trattativa più articolata che potrebbe includere anche la figura di Filip Stankovic, giovane portiere che rappresenta un altro dei talenti su cui l’Inter sta puntando. Il dialogo già avviato tra i due club potrebbe quindi svilupparsi in un’offerta che tenga conto delle esigenze e delle aspettative di tutte le parti coinvolte.

Gli scenari

La dirigenza nerazzurra valuta con attenzione il suo possibile acquisto soprattutto alla luce della necessità di colmare il vuoto lasciato dall’infortunio di Buchanan. Il canadese starà fuori almeno fino a novembre e l’Inter ha scelto di investire in un difensore centrale in modo da considerare Carlos Augusto solo come esterno sinistro. In ogni caso Zeze non sembra essere un’operazione a basso costo ma d’altro canto Oaktree sembra star bocciando tutte le opzioni proposte a costo zero perché non più giovanissime.

