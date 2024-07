Il Milan, nonostante le smentite, sarebbe fortemente interessato ad Arda Guler del Real Madrid. E’ corsa a due con il Bayer Leverkusen.

Nel panorama calcistico europeo, le voci di mercato non cessano mai di suscitare interesse e curiosità, soprattutto quando riguardano giovani promesse in cerca di maggior spazio per dimostrare tutto il loro valore. È il caso di Arda Güler, talento emergente del Real Madrid, la cui situazione attuale sembra attirare l’attenzione di club prestigiosi in cerca di nuovi talenti.

Il fantasista turco al centro del mercato

Arda Güler, giovane brillante classe 2005, ha iniziato a far parlare di sé grazie alle sue eccezionali prestazioni con la maglia del Real Madrid. Nella sua prima stagione alla “Casa Blanca”, Güler ha totalizzato 440 minuti in campo, distribuiti su 12 presenze in Liga, nella Coppa del Re e nella Supercoppa nazionale, senza però riuscire a debuttare in Champions League. Nonostante il tempo limitato in campo, il giovane talento ha lasciato il segno mettendo a segno sei reti in campionato, dimostrando un’evidente propensione al gol.

Il Milan e il Bayer Leverkusen alla finestra

Il club italiano, l’AC Milan, manifesta da tempo un interesse marcato per Güler, un’attrazione non scemata nemmeno dopo il passaggio del giovane al Real Madrid. Malgrado le smentite ufficiali provenienti dall’ambiente rossonero, le voci di un possibile trasferimento continuano a circolare. Il Milan valuterebbe la formula del prestito pluriennale, simile a quanto già fatto in passato per Brahim Díaz. Allo stesso tempo, anche il Bayer Leverkusen, recentemente incoronato campione di Germania, sembra aver preso le misure per accogliere il giovane fantasista turco tra le sue fila, dimostrando il crescente interesse delle squadre europee nei confronti di profili giovani e promettenti come quello di Güler.

Una decisione influenzata dal mercato

La decisione di Güler di voler lasciare il Real Madrid sembra essere fortemente influenzata dalle dinamiche di squadra e dai movimenti di mercato. L’arrivo di nuovi elementi offensivi come Endrick e, secondo le voci, Kylian Mbappé, potrebbe ulteriormente limitare lo spazio a disposizione per il giovane turco. Consapevole della situazione, Güler appare orientato a cercare altre destinazioni dove poter godere di maggior tempo in campo e, quindi, di maggiori opportunità di crescita professionale.

