Il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, parla così del calciomercato del Milan. Le sue parole a Sportitalia.

«Il Milan, secondo me, è una squadra che si è rinforzata rispetto all’anno scorso; certo, in questo momento non è brillante: deve essere una macchina perfetta; è una di quelle squadre in cui la somma dei giocatori vale meno della squadra. Poi il campionato di quest’anno è particolare… Penso che il Milan, nell’arco di qualche settimana, tornerà il grande Milan della passata stagione»

