Il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana ha parlato del Milan, sua squadra del cuore, in vista del derby contro l’Inter

Intervenuto sulle frequenze di Radio Rossonera, Attilio Fontana, presidente della Regione Lombardia nonché noto tifoso milanista, ha detto la sua sul Milan di Pioli in vista del derby contro l’Inter.

LE PAROLE – «Per una questione di scaramanzia, non si dice mai nulla. Quello che posso affermare è che il Milan si sta dimostrando una squadra vera, non un semplice insieme di giocatori buoni. Per questo bisogna fare i complimenti al nostro mister Pioli che, dopo l’arrivo di alcuni nuovi giocatori, ha dato un’identità alla squadra nel giro di poche settimane. In tre partite si sono viste una velocità e una capacità di essere più pericolosi diverse rispetto all’anno».

