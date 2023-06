L’ex portiere dell’Inter Alberto Fontana ha detto la sua sul camerunese e su alcuni estremi difensori italiani.

FcInter1908.it ha intervistato Alberto Fontana che ha parlato di Onana ma non solo. “Sicuramente a livello societario è stata un grandissimo colpo, considerando anche il fatto che è arrivato a parametro zero. Il suo primo anno in Italia è stato buono: il nostro campionato è molto diverso e quindi ci vuole un po’ per entrare nella sua quotidianità, l’errore pesa molto di più, le partite sono meno sconte. Lo trovo un buon anno di adattamento”.

Andre’ Onana

“Sostituto? Ho sperato molto nell’arrivo di Vicario, con lui l’Inter sarebbe stata a posto per 10-12 anni, ma ci sono anche altri ragazzi che possano ambire a questa maglia. Sono affascinato da Di Gregorio: secondo me quest’anno ha disputato un campionato incredibile. Da ex portiere e da appassionato, spero che abbia la possibilità di rientrare: è cresciuto lì, conosce l’ambiente. Il salto dalle giovanili alla Prima Squadra è troppo grande all’Inter, è normale uscire e fare gavetta. Di Gregorio rientrerebbe con un bagaglio tecnico e una capacità che sarebbe dura anche per Onana prendergli il posto“.

L’articolo Fontana: “Onana è stato un grandissimo colpo, spero possa rientrare Di Gregorio” proviene da Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG