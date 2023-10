Fonte Corona: «Ho sbagliato a nominare Barella tra gli scommettitori, mi sono confuso». Il dietrofront di Maurizio Petra

Maurizio Petra, fonte di Corona per il caso scommesse, ha parlato a La Verità e fatto dietrofront riguardo al coinvolgimento di Barella, centrocampista dell’Inter.

Le sue dichiarazioni: «Voi non c’entrate nulla. Avete riportato quello che ho detto e scritto. Per questo errore mi voglio scusare con Barella. Ho sbagliato a nominarlo, ma mi sono confuso perché in questi giorni è stato molto citato».

