Rabiot capitano col Milan: a novembre iniziano le trattative per il rinnovo. La situazione legata al centrocampista della Juve

Adrien Rabiot è sempre più importante nel gioco della Juve e di Allegri tanto che contro il Milan giocherà con la fascia da capitano… poi si parlerà di rinnovo.

Il centrocampista francese in scadenza nel 2024 dovrebbe incontrare nuovamente, insieme alla mamma agente, i bianconeri per trattare il prolungamento. Novembre mese chiave in questo senso come riportato da Tuttosport. Non sarà semplice, però l’attaccamento di Rabiot all’ambiente bianconero è evidente e non è soltanto una questione di fascia di capitano: si trova bene in città, si sente importante ed è sempre più importante anche all’interno dello spogliatoio.

