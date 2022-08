L’ex bomber uruguaiano Forlan ha parlato degli attaccanti delle big della Serie A

Diego Forlan, storico ex bomber uruguaiano che ha giocato anche in Italia con la maglia dell’Inter, ai microfoni di DAZN ha parlato degli attaccanti delle big di Serie A.

LE PAROLE – «Leao mi piace moltissimo, ma come posso non citare Ibrahimovic e Giroud, che hanno un’esperienza pazzesca E come posso dimenticare le punte dell’Inter, compreso Dzeko? E vogliamo parlare di Chiesa e Vlahovic? E Immobile? Osimhen? Mi creda, non riuscirei proprio a scegliere. Lukaku? Nessuno potrebbe metterne in discussione il valore: è fortissimo».

L’articolo Forlan: «Lukaku è fortissimo e Leao mi piace tantissimo. Non saprei chi scegliere» proviene da Calcio News 24.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG