Il Milan Primavera riparte tra una settimana. I ragazzi di Abate sfideranno il Frosinone, ecco data e orario del match

Il Milan Primavera vicino alla ripartenza. Domani la squadra di Abate sfida la Folgore Caratese al Puma House of Football in amichevole, prove generali per la settimana dopo quando ci sarà la prima giornata di campionato.

I rossoneri ospiteranno il Frosinone sabato 20 agosto alle ore 11:00. La gara sarà trasmessa in esclusiva su Sportitalia.

