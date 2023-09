Formazioni ufficiali Irlanda Olanda: Reijnders in panchina. La scelta di Koeman non è diversa dall’ultimo match della nazionale olandese

Come per Jovic con la sua Serbia, stesso destino per Tijjani Reijnders con l’Olanda. Il centrocampista del Milan partirà dalla panchina per la sfida contro l’Irlanda, in ottica qualificazioni Euro2024. Ecco le formazioni ufficiali:

IRLANDA (3-4-3): Bazunu; Collins, Duffy, Egan; Doherty, Molumby, Cullen, McClean; Ogbene, Idah, Knight. CT: Stephen Kenny

OLANDA (3-4-2-1): Flekken; De Ligt, van Dijk, Akè; Dumfries, Wieffer, de Jong, Blind; Simons, Gakpo; Malen. CT: Ronald Koeman

