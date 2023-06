Sono in campo Polonia e Germania per un match amichevole. Nell’undici titolare presente anche Thiaw del Milan

Il difensore contro l’Ucraina non aveva giocato restando per tutta la durata del match in panchina

