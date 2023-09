Formazioni UFFICIALI Union Berlino Lipsia: la decisione su Bonucci che aspetta l’esordio con il suo nuovo club

Sei punti in due partite sin qui in Bundesliga per l’Union Berlino che ha appena ufficializzato l’ingaggio dalla Juventus di Leonardo Bonucci.

La squadra allenata da Urs Fischer gioca oggi in casa contro il Lipsia alle ore 17.30. L’ex bianconero parte dalla panchina.

UNION BERLINO (3-4-3): Ronnow; Doekhi, Knoche, Leite; Juranovic, Laidouni, Kral, Gosens; Behrens, Fofana, Volland. All. Fischer.

LIPSIA (4-4-2): Blaswich; Henrichs, Simakan, Orban, Raum; Simons, Schlager, Kampl, Dani Olmo; Openda, Poulsen. All. Rose.

